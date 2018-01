Im Finanzamt Hannover wurde erneut ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. © HannoverReporter

Kriminalität

Polizei entdeckt zweiten Brandsatz im Finanzamt Hannover

Nach dem Fund eines Brandsatzes im Finanzamt Hannover hat die Polizei einen weiteren verdächtigen Gegenstand in den Räumlichkeiten des Gebäudes entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass es sich auch in diesem Fall um einen selbstgebastelten, potenziell funktionsfähigen Brandsatz handele, teilte die Polizei am Samstag mit.