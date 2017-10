Hanfpflanzen. © Oliver Berg/Archiv

Kriminalität

Polizei eilt zu Wasserschaden und findet Cannabisplantage

Nach einem Wasserrohrbruch in einer ehemaligen Diskothek in der Bremer Innenstadt hat die Polizei eine Drogenplantage in dem Gebäude entdeckt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten 900 Cannabispflanzen und 12 Kilogramm Marihuana, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte.