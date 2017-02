Polizeiautos. © Stefan Rampfel/Archiv

Extremismus

Polizei durchsucht bei Rechtsextremisten

Mit Durchsuchungen ist die Polizei am Dienstag gegen die rechte Szene im Raum Göttingen vorgegangen. Zeitgleich seien sechs Objekte in Stadt und Landkreis Göttingen sowie in Thüringen durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.