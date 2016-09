Kriminalität

Polizei-Spezialeinheiten haben am Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen in den Städten Vechta, Lohne und Dinklage durchsucht. Hintergrund war nach Polizeiangaben ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßiger Geschäftseinbrüche.

Vechta. Danach werden sieben Verdächtigen im Alter von 17 bis 28 Jahren diverse Einbrüche zur Last gelegt. Die Täter hätten Tresore mit Bargeld, elektrische Werkzeuge und Gartenmöbel vor allem im Landkreis Vechta erbeutet. Zwei 26 und 28 Jahre alte Verdächtige kamen in Haft. Die Auswertung der Beweismittel dauert zunächst noch an.

dpa