Das Blaulicht eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/Archiv

Verkehr

Polizei blitzt Raser auf der Autobahn 2

Die Polizei hat 120 Raser in nur eineinhalb Stunden bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Autobahn 2 in Braunschweig erwischt. 21 Autofahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, teilte die Polizei am Sonntag mit.