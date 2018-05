Wegen eines von Rechtsextremisten für den 2. Juni geplanten Aufmarsches in Goslar bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor. Um Ausschreitungen zu verhindern, sollen Kräfte aus mehreren Bundesländern zusammengezogen werden, sagte ein Sprecher am Mittwoch nach einer Pressekonferenz in Goslar.