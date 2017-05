Kriminalität

Polizei beendet Schießübungen von drei Männern im Wald

Die Polizei hat die Softair-Waffen von drei jungen Männern einkassiert, die damit bei Schießübungen in einem Wald in Salzgitter erwischt worden sind. Ein Spaziergänger hatte die drei im Alter zwischen 20 und 24 Jahren am Samstagabend beobachtet und es mit der Angst zu tun bekommen.