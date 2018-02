In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. © Silas Stein/Archiv

Kriminalität

Polizei beendet Kindesentführung in Bad Bentheim

Die Entführung eines Babys in den Niederlanden hat ein glückliches Ende in Bad Bentheim gefunden. Wie die niederländische Polizei mitteilte, gelang es am Montagabend dem grenzüberschreitenden deutsch-niederländischen Polizeiteam das Baby Hannah in einer Feriensiedlung in Bad Bentheim zu finden.