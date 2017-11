Ein Mann demonstriert einen Einbruch. Foto:Frank Rumpenhorst/Archiv

Kriminalität

Polizei: Vermutlich mehr Einbrüche dieses Jahr

In der Region Hannover könnte es 2017 mehr Einbrüche geben als im vergangenen Jahr. In den letzten drei Monaten des Jahres gebe es immer mehr Einbrüche, weil Täter in der Dunkelheit besser arbeiten könnten, teilte die Polizei am Freitag mit. In den ersten neun Monaten des Jahres gab es monatlich rund 200 Einbrüche.