Polizeichef Johannes Lind bei Pressekonferenz zum Fall der vermissten Millionärin. © Ingo Wagner

Polizei: Vermisste Millionärin ist vermutlich tot

Die seit Tagen vermisste Millionärin aus dem ostfriesischen Leer ist nach Einschätzung der Polizei vermutlich getötet worden. "Wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die 66-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist und nicht mehr lebt", sagte Polizeichef Johannes Lind am Montag in Leer.