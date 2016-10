Das Blaulicht eines Funkstreifenwagens blinkt. © Jens Wolf/Archiv

Kriminalität

Polizei: Struktur der Drogenhändler in Bremen zerschlagen

In monatelangen verdeckten Ermittlungen haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Bremen die Struktur des Drogenhandels an Brennpunkten der Stadt aufgedeckt. Sechs Haupttäter seien inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Vertreter der beiden Behörden am Dienstag mit.