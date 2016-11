Kriminalität

Polizei: Getötete Prostituierte vermutlich 33 Jahre alt

Die im Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde am vergangenen Freitag getötete Frau ist vermutlich 33 Jahre alt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Da bislang bei der Spurensuche am Tatort keine Personalpapiere des Opfers gefunden worden seien, stehe die endgültige Bestätigung der zuständigen Behörden des Heimatlandes der Frau aber noch aus.