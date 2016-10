Polizisten in der Innenstadt von Bremen. © Carmen Jaspersen/Archiv

Polizei Bremen befürchtet Revierschließungen

Die Polizei in Bremen befürchtet nach dem Start einer umfassenden Reform Ende Juli drohende Revierschließungen. Trotz neuer Herausforderungen, wie der Bedrohung durch internationalen Terrorismus, Straftaten im Internet und Aufgaben im Zusammenhang mit dem starken Zuzug von Flüchtlingen stehe kein zusätzliches Personal zur Verfügung, teilte die Gewerkschaft der Polizei in Bremen am Dienstag mit.