Politiker aus Hannover neuer Bundesvorsitzender der Piratenpartei

Parteien

Carsten Sawosch aus Hannover ist neuer Bundesvorsitzender der Piratenpartei. Der Niedersachse setzte sich am Samstag beim Bundesparteitag in Regensburg gegen zwei Gegenkandidaten durch.

Regensburg. Er erhielt im ersten Wahlgang etwa zwei Drittel der Stimmen, wie ein Parteisprecher sagte. Sawosch folgt auf Patrick Schiffer, der nicht erneut für den Bundesvorstand kandidierte.

Die Piratenpartei hatte bei der Bundestagswahl 0,4 Prozent erhalten (2013: 2,2). Im Mai verabschiedeten sich die einst gefeierten Piraten nach einem schlechten Ergebnis bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen aus ihrem letzten Landtag.

Der neue Vorsitzende Sawosch ist seit 2011 Mitglied der Piratenpartei, er arbeitet als IT-Administrator in Hannover. Bisher war er stellvertretender Bundesvorsitzender. Nach den schlechten Wahlergebnissen der vergangenen Zeit will er die Piratenpartei wieder auf Kurs bringen. "Ich bin fest davon überzeugt, dass die Piratenpartei eine Zukunft in Deutschland hat", sagte er.

