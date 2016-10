Das Forschungsschiff «Polarstern» des Alfred-Wegener Instituts. © Ingo Wagner/Archiv

Wissenschaft

"Polarstern" aus der Arktis zurückgekehrt

Das Forschungsschiff "Polarstern" ist am Sonntagfrüh von einer Arktis-Expedition in den Heimathafen Bremerhaven zurückgekehrt. Mit neuen Robotern und Kameras konnten die Wissenschaftler erstmals das Tiefseeleben riesiger Unterwasser-Seeberge in der zentralen Arktis untersuchen, wie das Alfred-Wegener-Institut mitteilte.