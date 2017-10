Poetry Slam: Bühnendichter kämpfen um die Meisterschaft

Literatur

Es ist so ähnlich wie bei einer Fußball-WM: Bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften haben nach der Eröffnungsfeier die Vorrunden begonnen. Jeweils elf Bühnendichter traten am Mittwoch in Hannover gegeneinander an und kämpften mit eigenen Texten um die Gunst des Publikums.

Hannover. Die besten Slammer qualifizieren sich für das Halbfinale am Freitag, am Samstag folgt dann das Finale in der Einzel- und Teamwertung. Der NDR überträgt das im Opernhaus stattfindende Finale am Samstag in einem Livestream. Erwartet werden insgesamt etwa 300 Künstlerinnen und Künstler sowie rund 10 000 Zuschauer.

Ihren Ursprung hat die Kunstform Poetry Slam in den USA. Inzwischen ist die deutschsprachige Szene aber aktiver als die englischsprachige. Ende 2016 wurde der Dichterwettstreit sogar in die deutsche Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Die Teilnehmer in Hannover mussten sich über Landesmeisterschaften qualifizieren, wie es sie mittlerweile in 13 Bundesländern gibt. Außerdem durften renommierte Wettbewerbe aus einzelnen Städten eigene Vertreter schicken. Auch die Finalisten der deutschen U21-Meisterschaft sind in Hannover dabei.

dpa