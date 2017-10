Programmhefte des «Slam 2017», den Poetry Slam Meisterschaften. © Hauke-Christian Dittrich

Literatur

Poetry Slam: Alex Burkhard ist bester Wortakrobat

Alex Burkhard ist Meister im deutschsprachigen Poetry Slam. Der Bühnendichter aus München setzte sich am späten Samstagabend im Finale gegen Fabian Navarro und Yannick Sellmann in der ausverkauften Staatsoper in Hannover durch.