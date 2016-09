Heinz Muegge steht vor einem zweisprachigen Ortsschild. © Christian Hager/Archiv

Kultur

Plattdeutsche Ortsschilder auf dem Vormarsch

Die Lust am "Platt snacken" ist in Norddeutschland ungebrochen. Das zeigen erste Ergebnisse einer vom Institut für Niederdeutsche Sprache in Auftrag gegebenen Umfrage.