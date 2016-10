Blick auf einen Holzdrifter mit Infotext zur Erfassung des Meeresmülls. © Ingo Wagner/ Archiv

Umwelt

Plastik im Meer: 800 Holzdrifter am Jadebusen ausgesetzt

Welchen Weg Plastik im Meer nimmt, wollen Wissenschaftler der Universität Oldenburg mit einem Mitmach-Projekt herausfinden. Am Dienstag setzten sie 800 sogenannte Holzdrifter am Jadebusen in Wilhelmshaven auf die Nordsee.