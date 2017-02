Der niedersächsische Finanzminister Peter-Jürgen Schneider (SPD). © Sebastian Gollnow/Archiv

Haushalt

Planung: Land 2020 erstmals ohne strukturelles Defizit

Niedersachsen plant für die Jahre 2017 bis 2021 keine Einnahmen aus Nettokreditaufnahmen mehr. Die am Dienstag vom Kabinett in Hannover verabschiedete mittelfristige Finanzplanung habe das strukturelle Defizit für die Jahre 2020 und 2021 auf Null zurückgeführt, teilte das Finanzministerium in Hannover mit.