Kriminalität

Die Zahl der Diebstähle aus abgestellten Lastwagen in Niedersachsen nimmt weiter zu. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) waren sogenannte Planenschlitzer im vergangenen Jahr rund 750 Mal aktiv.

Hedemünden. Dies ist eine Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zu 2015. Für 2017 lasse der bisherige Trend eine weitere Zunahme erwarten, sagte ein LKA-Sprecher. Die Täter schneiden Löcher in die Planen von Lkw. Wenn sie lohnende Beute erspähen, wird diese auf Klein-Lkw umgeladen und abtransportiert. Die Diebe haben es vorwiegend auf Computer, Baumaterial, Werkzeug oder elektronische Geräte abgesehen. Sie erbeuten aber auch, wie zuletzt an der A7 bei Hedemünden, im großen Stil Bettwäsche oder wie bei Kalefeld im Kreis Northeim und an der A2 nahe Hannover Rasenmäher und E-Bikes.

dpa