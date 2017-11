Kriminalität

Planenschlitzer machen schon wieder Beute

Die Serie von Diebstählen durch sogenannte Planenschlitzer an Autobahnparkplätzen in Niedersachsen nimmt kein Ende. In der Nacht zum Freitag erbeuteten die Täter auf dem Parkplatz Schlochau an der A7 nahe Northeim eine bisher unbekannte Menge Sportartikel.