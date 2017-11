Ein Schnitt in der Plane eines Lkw. © Polizei Sachsen-Anhalt/Archiv

Kriminalität

Planenschlitzer erbeuten Reifen und Schrauben

Autoreifen und Schrauben haben unbekannte Diebe von Lastwagen an der A2 gestohlen. Wie die Polizei Hannover am Freitag mitteilte, schlugen die Täter an der Raststätte Auetal-Süd und auf dem Parkplatz Schafstrift (Kreis Schaumburg) zu.