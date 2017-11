Das Blaulicht eines Polizeiwagens. © Rolf Vennenbernd

Kriminalität

Planenschlitzer erbeuten Kleidung für 50 000 Euro

Zwei unbekannte Diebe haben bei einem am Rasthof Auetal an der A2 geparkten Lastzug die Plane aufgeschnitten und zwölf Kartons mit Kleidung erbeutet. Der Lastwagenfahrer habe die Diebe in der Nacht zum Sonntag dabei ertappt, wie sie die Ware von seinem Lkw auf einen Transporter umluden, teilte die Polizei am Montag mit.