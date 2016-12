Kriminalität

Pläne zum Kampf gegen Einbrecherbanden werden konkreter

Die Pläne zum verstärkten Kampf gegen internationale Einbrecherbanden in Deutschland, den Niederlanden und Belgien nehmen Gestalt an. Die Polizei will in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz und den beiden Nachbarstaaten schlagkräftiger werden; dabei helfen sollen gemeinsame Täteranalysen, mehr Austausch bei parallelen Ermittlungen sowie abgestimmte Kontrolltage.