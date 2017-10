Plädoyers im Osnabrücker IRA-Prozess

Terrorismus

Der Prozess um einen Anschlag der Untergrundorganisation IRA (Irisch-Republikanische Armee) auf eine britische Kaserne im Jahr 1996 steht kurz vor dem Abschluss.

Osnabrück. Heute sollen am Landgericht Osnabrück die Plädoyers von Generalstaatsanwaltschaft und Verteidigung vorgetragen werden. Vor Gericht steht wegen des Vorwurfes des versuchten Mordes ein 48 Jahre alter Ire. Er hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, als Mitglied einer Unterorganisation der IRA an dem Mörserattentat auf die "Quebec-Barracks" in Osnabrück am 28. Juni 1996 beteiligt gewesen zu sein. Er hatte aber auch versichert, sich inzwischen von der damaligen Gewalt- und Terrorphilosophie der IRA distanziert zu haben. Mit großem Glück hatte der Anschlag seinerzeit nur Sachschäden angerichtet.

dpa