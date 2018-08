Diekholzen

Ein freilaufender Pitbull griff das kleine Tier an und verbiss sich in dessen Kopf. Als es der 38-Jährigen gelang, den Havaneser auf den Arm zu nehmen, griff der Pitbull weiter an, biss die Halterin in Hände und Unterarme und entriss ihr den kleinen Hund. Zusammen mit der hinzu gekommenen Halterin des Pitbulls konnte die 38-Jährige den Kampfhund zwar noch durch Tritte dazu bringen, von seinem Opfer abzulassen. Der Havaneser war aber bereits tot.

dpa