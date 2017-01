Terrorismus

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) lehnt den Vorstoß von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Zuständigkeiten des Bundes in der inneren Sicherheit ab.

Hannover. "Die Hypothese, wir brauchen einen starken Staat, der ich zustimme, wird dafür genommen, Forderungen aufzustellen", sagte Pistorius dem Sender WDR am Dienstag. "Ich frage mich, woher Herr de Maizière die Erkenntnis nimmt, dass bei dem schrecklichen Anschlag in Berlin Fehler in den Landesbehörden oder in der Zusammenarbeit zwischen den Landesbehörden ursächlich gewesen sind."

Der in Düsseldorf erscheinenden Zeitung "Rheinische Post" sagte Pistorius, er könne nicht erkennen, warum "Mammutbehörden beim Bund" mehr Sicherheit brächten. Die föderalen Kompetenzen etwa bei der Polizei und den Sondereinsatzkommandos hätten sich bewährt.

Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte sich am Dienstag in Goslar gegen eine Behördenumstrukturierung ausgesprochen. Er habe die Sorge, die Sicherheitsbehörden würden sich dann erst einmal ein paar Jahre mit sich selbst beschäftigen, statt Verbrecher und Terroristen zu jagen.

dpa