Pistorius: Nahles Kandidatin für Fraktionsspitze

Wahlen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sieht die bisherige Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles als aussichtsreiche, aber nicht alleinige Kandidatin für die künftige SPD-Fraktionsspitze im Bundestag.

Berlin. Nahles wäre eine naheliegende Wahl, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Aber sie ist nicht die einzige Kandidatin." Für die Besetzung sei entscheidend, wer die parlamentarische Erfahrung und das rhetorische Talent mitbringe - und die Fähigkeit, die AfD im Parlament in die Schranken zu weisen.

Auf die allgemeine Frage nach einer möglichen weiblichen Nachfolge für den bisherigen SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte Pistorius: "Wir haben großartige Frauen in der Bundestagsfraktion." Er sei auch generell dafür, dass mehr Frauen Verantwortung übernähmen in der Partei. "Aber das ist keine Quotenfrage."

SPD-Chef Martin Schulz hatte am Sonntagabend angekündigt, dass er die Partei trotz des Wahlfiaskos weiter führen, nicht aber an die Fraktionsspitze rücken will. Pistorius sagte dazu: "Ich finde es richtig, jetzt nichts zu überstürzen." Er sehe keinen Grund, warum Schulz den Posten an der SPD-Spitze räumen sollte. "Es wäre völlig falsch, ihm alleine die Schuld für den Wahlausgang zu geben. Er hat einen Wahlkampf voller Herz geführt und ist gerade in diesen Zeiten sehr wichtig für die SPD."

Die Partei hatte am Sonntag ein historisch schlechtes Resultat eingefahren. Pistorius sprach von einem "traurigen Ergebnis". Dass die SPD als Konsequenz in die Opposition gehe, sei richtig. Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen Mitte Oktober sagte er: "Unsere Chancen sind definitiv nicht schlechter geworden." Die Absage an eine große Koalition im Bund motiviere die Parteimitglieder. "Das schließt die Reihen innerhalb der SPD."

dpa