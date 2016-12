Landtag

Die Ermittlungen der Sicherheitsbehörden zu islamistischen Bedrohungen in Niedersachsen sind nicht von politischen Vorgaben beeinflusst worden. Das erklärte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag vor dem Terror-Untersuchungsausschuss des Landtags und wies damit den entsprechenden Vorwurf der Opposition zurück.

Hannover. "Staatliche Behörden sind kein Spielball der Parteien und sollten nicht dazu gemacht werden", sagte Pistorius am Freitag in seiner Zeugenaussage vor dem Ausschuss. Jede Behauptung in diese Richtung sei ein Angriff auf die Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden.

Der Ausschuss versucht seit Mai, Schwachstellen bei der Abwehr möglicher islamistischer Bedrohungen in Niedersachsen aufzudecken. Er befragt Politiker und Beamte, die mit der Terrorabwehr zu tun hatten. Im Vordergrund steht der Fall der jugendlichen IS-Sympathisantin Safia S., die am Hauptbahnhof Hannover einen Polizisten verletzte. Am Donnerstag hatten CDU und FDP eine Zwischenbilanz der bisherigen Ausschussarbeit vorgelegt. Sie waren zu dem Schluss gekommen, dass aus ihrer Sicht die Sicherheitsbehörden im Fall Safia S. zu zögerlich vorgegangen waren, weil sie durch politische Vorgaben verunsichert waren.

dpa