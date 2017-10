Pistorius: 2000 Sanitäter in Niedersachsen bis Jahresende

Polizei

Niedersachsen liegt nach Angaben von Innenminister Boris Pistorius (SPD) bei der Ausbildung von Notfallsanitätern bundesweit an der Spitze. Noch dieses Jahr werde es landesweit 2000 Vertreter dieses neu geschaffenen Berufsbildes geben.

Hannover. Das sei mehr als in jedem anderen Bundesland, teilte er am Samstag in einer Erklärung mit. Hintergrund: Mit dem Ausklang der seit 1989 existierenden Ausbildung für Rettungsassistenten wurde 2014 das neu geschaffene Berufsbild der Notfallsanitäter auf den Weg gebracht. Durch Anhebung der Ausbildungsdauer von zwei auf drei Jahre in Verbindung mit einer Ausweitung der Aufgaben wurde die Erstversorgung von Opfern eines Notfalles auf eine neue Ebene gehoben.

dpa