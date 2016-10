Protest gegen geplante Ölbohrungen von Dea im Wattenmeer. © C. Charisius/Archiv

Umwelt

Piraten wollen Probeölbohrungen im Wattenmeer verhindern

Die Piratenfraktion im Landtag will per Gesetzesänderung auch Probebohrungen im schleswig-holsteinischen Wattenmeer verbieten. In das Nationalparkgesetz solle ein Satz aufgenommen werden, der klarstellt, dass unter die verbotenen Erdölbohrungen jede Bohrung zur Aufsuchung oder Gewinnung von Öl fällt, sagte der Chef der Piratenfraktion, Patrick Breyer, am Dienstag in Kiel.