Verkehr

Der Start des Pilotversuchs mit dem bundesweit ersten Streckenradar zur Tempokontrolle bei Autofahrern verzögert sich weiter. Ursprünglich sollte der neue Radar bereits im vergangenen Sommer in der Region Hannover in Betrieb genommen werden, nun wird es mindestens ein Jahr später werden.

Hannover. Bei dem Streckenradar, auch Section Control genannt, wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Abschnitt kontrolliert. Im Moment wird die neuartige Technik aber immer noch von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig geprüft. Die Behörde muss das System zertifizieren und zulassen, bevor es in Betrieb gehen darf. "Die Prüfungen sind extrem aufwendig, weil immerhin der Führerschein dabei verloren gehen könnte", sagte der Leiter der Arbeitsgruppe Geschwindigkeitsmessgeräte an der PTB, Frank Märtens. "Wir prüfen sehr gründlich - und die Technik ist komplett neu."

dpa