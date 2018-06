Mit besonderen Konzertformaten, ungewöhnlichen Spielstätten und hochkarätigen Künstlern gehen die 32. Niedersächsischen Musiktage an den Start. Das Festival, das in diesem Jahr unter dem Motto "Beziehungen" steht, startet am 1. und 2. September in Wolfsburg, Fallersleben und Gifhorn, hieß es bei der Programmvorstellung am Freitag.