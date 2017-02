Ausstellungen

Hyänen- und Pavian-Bändiger, Honigsammler und Darsteller der Filmindustrie Nigerias - der südafrikanische Fotograf Pieter Hugo setzt in seinen Porträts außergewöhnliche Menschen seines Heimatkontinents in Szene.

Wolfsburg. Das Kunstmuseum Wolfsburg widmet dem 40 Jahre alten Künstler von diesem Sonntag an eine umfassende Einzelausstellung mit teils noch nie gezeigten Serien, auch aus den USA oder China.

Große Themen für Hugo sind die Bürde der Geschichte und die Suche nach Identität. So wirken seine Porträts von Kindern aus Südafrika und Ruanda nur auf den ersten Blick idyllisch. Der Schrecken der Vergangenheit, die Apartheid in Südafrika und der Völkermord in Ruanda sind gegenwärtig. Die Ausstellung läuft bis zum 23. Juli, wie das Museum am Donnerstag mitteilte.

dpa