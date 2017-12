Der Vorsitzende des Philologenverbandes Niedersachsen, Horst Audritz. © Swen Pförtner/Archiv

Schulen

Philologenverband will wegen Arbeitszeiten klagen

Der Philologenverband will gegen das Land Niedersachsen klagen, weil er die Arbeitszeitrechte der Lehrer verletzt sieht. Das kündigte der Verband am Mittwoch in Hannover an.