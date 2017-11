Horst Audritz, Vorsitzender des Philologenverbandes Niedersachsen. © Holger Hollemann/Archiv

Lehrer

Philologentag: Forderungen an künftige Landesregierung

Die Lehrerarbeitszeit, die Unterrichtsversorgung und die Inklusion sind drei von zahlreichen Themen, mit denen sich der Philologentag 2017 befassen will. Die zweitägige Veranstaltung beginnt am heutigen Dienstag in Goslar.