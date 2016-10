Literatur

Autor Philipp Winkler bekommt den Literaturpreis der ZDF-Kultursendung "aspekte". Der in Neustadt am Rübenberge 1986 geborene Winkler erhält den Preis für seinen Roman "Hool", wie das ZDF mitteilte. Die Jury lobte den Autor für ein "leises und vorsichtiges Buch" über Lärm, Gewalt und Hooligans. Man habe hier einen "neuen Schriftsteller entdeckt", teilte der Sender mit.

Mainz/Neustadt am Rübenberge. Der Preis gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für deutschsprachige Erstlingsprosa und ist mit 10 000 Euro dotiert. Er wird in diesem Jahr - am 20. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse - zum 38. Mal verliehen.

Mit "Hool" steht Winkler auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, der am 17. Oktober vergeben wird - dem Vorabend der Buchmesse. Der Buchpreis soll an den besten Roman des Jahres in deutscher Sprache gehen. Sechs Romane stehen in der Endauswahl, der Gewinner erhält 25 000 Euro.

dpa