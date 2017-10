Wandern im Harz. © Swen Pförtner/Archiv

Pflege der Geotope Klusfelsen und Teufelsstuhl: Sperrungen

Weil zu üppige Bäume und Sträucher die Geotope Klusfelsen und Teufelsstuhl im Naturpark Harz gefährden, müssen nun Spezialisten ran. Von Montag an werde es in dem Gebiet bei Halberstadt Pflegemaßnahmen mit Sperrungen der Wanderwege geben, teilte der Regionalverband Harz am Donnerstag in Quedlinburg mit.