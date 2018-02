Euro-Banknoten und Münzen sind zu sehen. © Daniel Reinhardt/Archiv

Recht

Pferde, Katzen, Schmuck und Geld: Land erbt immer häufiger

Immer mehr Erbschaften fallen an das Land Niedersachsen. Im vergangenen Jahr waren es 1964 und damit 224 mehr als im Vorjahr. Das teilte am Freitag ein Sprecher des Finanzministeriums in Hannover mit.