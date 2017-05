Notfälle

Beim Zusammenstoß eines Taxis mit einem Pferd sind zwei Menschen im Emsland schwer verletzt worden. Das Tier war vermutlich ausgerissen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Twist. Das Pferd sei nach dem Unfall in der Gemeinde Twist verendet. Der 28 Jahre alte Taxifahrer und sein drei Jahre älterer Fahrgast wurden in ein Krankenhaus gebracht. Später meldete sich der Besitzer des Pferdes bei der Polizei. Der Unfall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen.

dpa