Unfälle

Pfefferspray in Schule versprüht

Eine Pfefferspray-Attacke hat in einer Gesamtschule in Weyhe bei Bremen einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst. 66 Schüler seien wegen Reizung der Atemwege und der Augen vorsorglich in ein Bremer Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.