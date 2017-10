Petry: Knappes AfD-Ergebnis auch als Folge ihres Austritts

Wahlen

Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry sieht einen Zusammenhang zwischen ihrem Austritt aus der AfD und dem relativ schwachen Ergebnis ihrer Ex-Partei in Niedersachsen. "Dass sich das Ergebnis im Vergleich zur Bundestagswahl verschlechtern würde, war abzusehen", sagte Petry am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur.

Berlin. Das sei einerseits auf den "schwachen Landesverband" zurückzuführen, andererseits aber auch auf "die Aufregung, die es nach meinem Austritt in der Partei gab", erklärte Petry, die dem Bundestag zunächst als fraktionslose Abgeordnete angehören wird.

Unter den Listenkandidaten in Niedersachsen sei sicher der eine oder andere, "der mit dem gemäßigten Kurs sympathisiert, für den ich stehe", fügte sie hinzu. Sie sei, was die Gesamtpartei angehe, sicher, dass noch einige die AfD verlassen würden in den nächsten Monaten. Die Blaue Partei sei aber nicht als Abspaltung von der AfD angelegt. Ihr Ziel sei es vielmehr, auch andere bürgerliche Kräfte an sich zu binden.

Petry hatte bei der Bundestagswahl am 24. September - damals noch als Chefin der AfD - in Sachsen ein Direktmandat geholt. Kurz nach der Wahl erklärte sie ihren Austritt aus der Partei. Sie begründete den Austritt unter anderem mit einer "Radikalisierung" der AfD. Später kündigte sie die Gründung eines Bürgerforums und einer neuen Partei mit dem Namen "Die Blaue Partei" an.

Die AfD erreichte bei der niedersächsischen Landtagswahl laut Hochrechnungen rund 6 Prozent der Stimmen, bei der Bundestagswahl am 24. September waren es bundesweit 12,6 Prozent gewesen.

dpa