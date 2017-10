Peter Tuma als Humorist und eine Maus auf dem Mond

Ausstellungen

Das Museum Wilhelm Busch gibt von diesem Samstag an Einblick in das Werk des vielfach ausgezeichneten Künstlers Peter Tuma sowie des Bilderbuchzeichners Torben Kuhlmann.

Hannover. "Satiren & Humoresken" lautet der Titel der Tuma-Schau in Hannover mit rund 80 teils noch nie gezeigten Zeichnungen.

Der Maler und Grafiker wurde 1938 in Wolsdorf im Kreis Helmstedt geboren und lebt in Wolfenbüttel. Der emeritierte Kunstprofessor der Fachhochschule Hannover präsentierte seine Werke bereits auf der documenta 6 in Kassel und Ausstellungen in Paris, Rom oder Berlin. Einen Großteil der 80 Arbeiten werde er als Schenkung der Museumssammlung übergeben, teilten die Ausstellungsmacher am Freitag mit.

Torben Kuhlmanns Schau trägt den Titel "Armstrong, Lindbergh & Co." Die Bücher des 35-Jährigen mit detailreich gezeichneten, atmosphärisch dichten Bildern wurden bereits in 26 Sprachen übersetzt. Im Zentrum stehen die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus ("Lindbergh") sowie der Flug einer Maus zum Mond ("Armstrong"). Beide Ausstellungen sind bis zum 4. Februar zu sehen. Kuhlmann stammt aus Sulingen und studierte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.

dpa