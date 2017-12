Wohlfahrtsmarken mit Motiven der Bremer Stadtmusikanten. © Jörg Carstensen/Archiv

Gesellschaft

Per Briefmarke: Zehn Millionen Euro für Wohlfahrtsverbände

Gutes tun mit Briefmarken: Der Verkauf von sogenannten Wohlfahrtsmarken hat in diesem Jahr einen Erlös von rund zehn Millionen Euro eingebracht - und damit etwa so viel wie im Jahr 2015. Das sagte ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums am Freitag.