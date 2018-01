Kriminalität

Peine: Männer prügeln sich im Supermarkt

Bei einer Prügelei an einer Supermarktkasse haben sich zwei Männer gegenseitig am Kopf verletzt. Grund war ein Streit um einen Platz in der Schlange. Wie die Polizei mitteilte, hatten die beiden am Samstagnachmittag an der Kasse des Marktes in Peine angestanden.