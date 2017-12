Ein Treppe an einer Schleuse in Hannover wird von Wasser überspült. © Hauke-Christian Dittrich

Wetter

Pegelstände in Niedersachsen steigen noch

Die Pegelstände im südlichen Niedersachsen werden in den kommenden Tagen weiter steigen. Vor allem Leine, Oker und Aller sowie deren Zuläufe Innerste, Fuhse und Schunter werden mehr Wasser führen, kündigte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Donnerstag an.