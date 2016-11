Auszeichnungen

Der Franzose Virgile Novarina (geb. 1976) ist am Sonntag in Worpswede für seine Performance "En somme" (Im Schlaf) mit dem Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis ausgezeichnet worden.

Worpswede. Der Preis ist mit 7500 Euro dotiert. "Mit großer Konsequenz erforscht Virgile Novarina mit künstlerischen Mitteln den Schlaf als unbekannte Lebenszeit. Zwischen obsessiver Aufzeichnung und bewusster Aufbereitung liefert er sich seiner unkontrollierbaren Nachtseite wie dem Publikum aus", heißt es in der Begründung der Jury.

Der Sonderpreis ging an den Konzeptkünstler Waldemar Grażewicz (geb. 1952), der Nachwuchspreis an die Malerin Anna Bart (geb. 1988). Der Wettbewerb wird seit 2010 im Zwei-Jahres-Turnus vom Landkreis Osterholz ausgelobt, Bewerber müssen einen Bezug zur Metropolregion Bremen-Oldenburg haben. Die Arbeiten der neun Finalisten sind bis zum 8. Januar 2017 in der Großen Kunstschau zu sehen.

dpa