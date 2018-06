Der niedersächsische Pastor Wilfried Manneke ist mit dem Paul-Spiegel-Preis für Zivilcourage des Zentralrats der Juden in Deutschland ausgezeichnet worden. Manneke (64) erhielt den Preis am Montag in Hannover für sein über 20-jähriges Engagement gegen Rechtsextremismus in der Lüneburger Heide.