Patricia Schäfer (l) und Jörg Pintsch in Lüneburg. © Philipp Schulz

Medien

Patricia Schäfer (49) ist die neue Hauptdarstellerin der ARD-Nachmittagsserie "Rote Rosen". Am Samstag wurde in Lüneburg der Vorspann der 14. Staffel gedreht.

Lüneburg. Die Schauspielerin hat durch ihre Rolle als Viktoria Wolf in "Verbotene Liebe" bereits Serienerfahrung bei ARD-Soaps. Nach 200 Folgen wird Schäfer im April Vorgängerin Cheryl Shepard (51) auch auf dem Bildschirm ablösen. Die männliche Hauptrolle übernimmt Jörg Pintsch (51). Er war bereits in Serien wie "Soko Stuttgart" und "Verbotene Liebe" dabei. Auch Dana Golombek (46), bekannt etwa durch "Die Camper" und "Ladykracher", wird in der neuen Staffel mitspielen.

dpa